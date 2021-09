. El Rey Leon in bianconero ha collezionatotra tutte le competizioni, restando a Torino per due stagioni tra il 2013 e il 2015. Il suo esordio arriva proprio nel giorno di oggi, 24 agosto, del 2013, nella vittoriosa trasferta di Genova contro la Sampdoria che apre un altro campionato vincente. Lo spagnolo classe '85 in bianconero conquista due scudetti (2013/14, 2014/15), una Coppa Italia (2014/15), due Supercoppa Italiana (2013, 2015) e perde la finale di Champions League contro il Barcellona nel 2015 a Berlino.8 anni fa, il suo primo gol con la Juventus: allo Stadium, i bianconeri battevano il Verona grazie al suo sigillo.