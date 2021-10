Indimenticabile, decisivo. Poche parole per descrivere il primo gol con la maglia della Juventus di Juan Cuadrado. lo sfondo è quello dell'Allianz Stadium dove, il 31 ottobre 201, si gioca il Derby della Mole contro il Torino. 1 a 1 è il risultato fino al 93', grazie alle reti di Pogba e Bovo. Sullo scadere del tempo di gioco, però, Cuadrado pesca il jolly, proprio come fece Pirlo prima di lui, e regala la vittoria alla Vecchia Signora, con il suo primo gol per la Juve.