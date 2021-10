Il 27 ottobre del 1991 Massimo Carrera segnava la sua prima rete con la maglia della Juventus. Quel giorno i bianconeri batterono la Cremonese a Torino per 2-0. Carrerà aprì le marcature all'8', Casiraghi chiuse il match già dopo appena 27 minuti. Nato il 22 aprile 1964, Carrera ha vinto con lasia da giocatore che da allenatore: come centrocampista ha conquistato trofei in Italia (uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana) e in Europa (una Coppa Uefa, una Champions League), mentre nel ruolo di tecnico ha sostituito egregiamentela sera dell’11 agosto 2012, quando i bianconeri hanno superato il Napoli a Pechino in finale di Supercoppa. Nonostante la vittoria del titolo russo nella passata stagione, l'ex bianconero è stato esonerato da poco dallo Spartak Mosca.