Il giorno dopo fa ancora più male, e non potrebbe essere altrimenti dopo la disfatta incontro ilche vale la quasi certa esclusione dalla competizione, a meno di miracoli. La soluzione ricercata è drastica: il ritiro. I calciatori vivranno al JHotel, si alleneranno al Training Center e non potranno lasciare le strutture del club. All’interno, tutti insieme, cercheranno la soluzione ai problemi della Vecchia Signora. Esentati dal ritiro i calciatori infortunati.17:05 – La Juventus è arrivata a Caselle, adesso il trasferimento alla Continassa17:20 - La Juventus ha fatto rientro alla Continassa18:15 - Di Maria ha lasciato il centro sportivo della Juventus. Lui, come tutti i calciatori infortunati, non hanno l'obbligo a rimanere con i compagni di squadra