Dopo essere arrivato a Torino nella tarda serata di Domenica,ha vissuto il primo vero giorno della sua nuova avventura ieri quando ha svolto le visite mediche, salutato i tifosi ed essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Il difensore portoghese arriva dal Lille per 3,6 milioni di euro più bonus. Per lui invece, un contratto di due anni e mezzo con opzione per la Juve di prolungare di altre due stagioni."Avevo un amico al Lille che parlava italiano, devo imparare un po'. Quali lingue parlo bene? Francese, Inglese, portoghese e un po' di spagnolo. Adesso voglio imparare l'italiano e poi il mandarino", alcune delle dichiarazioni del difensore nel suo primo giorno a Torino. Djalò, in viaggio verso il JMedical, racconta anche un aneddoto: "Mi ricordo quando giocavo alla playstation e prendevo la Juve". Poi il siparietto con i fotografi: "Non sono bravo in questo".Di seguito il VIDEO pubblicato dalla Juve con il racconto della prima giornata di Djalò in bianconero.