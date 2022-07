"Capisco abbastanza l'italiano per Marco, Marco Verratti. Parlava uno spagnolo-italiano, lui". Inizia così il racconto delle prime 24 ore di Angel Di Maria, trasportato da un mondo all'altro eppure "già in famiglia", come ha raccontato ai canali ufficiali della Juventus.



LE PRIME 24 ORE - Ecco, e proprio dalla Juventus è arrivato il primo contenuto esclusivo: le 24 ore dall'arrivo alla presentazione "social", ma non solo. Anche i grandi incontri, come quelli con compagni e dirigenti. Si parte però dalla lingua: quanto conosce di italiano? Detto di Verratti, si parla pure degli aiuti di Sirigu. "E Buffon? Sì, anche lui, parlava solo italiano però", scherza il Fideo. Che vede lo Stadium e s'illumina: "Certo che lo conosco!".



GLI INCONTRI - Ad attenderlo, nella prima serata torinese, c'è la Continassa: Angel inizia il tour della struttura, non prima d'aver salutato Cherubini, Tognozzi e Pavel Nedved, pronto ad accoglierlo con un caloroso abbraccio. Il vice presidente lo scorta in palestra e lo riporta in giro, fino agli spogliatoi: c'è il primo spoiler, quel 22 che avrebbe poi ufficializzato l'indomani. Una notte in hotel e alle 8.30 già al JMedical: nel video viene mostrato l'arrivo dell'argentino, atteso dai giornalisti e soprattutto dai tifosi. All'interno della struttura medica c'è però Vlahovic, con il quale scambia le prime battute: "Come stai?", gli chiede il centravanti. E lui: "Molto bene, grazie". Poco dopo avrebbe incontrato Allegri.



LA GIORNATA SOCIAL - Infine, l'abbraccio con Cuadrado e il "benvenuto" dello stesso colombiano, una voce spagnola dopo tanto italiano tra visite mediche e in particolare il lato digital. L'ultima parte del video mostra infatti il backstage dei contenuti che ci stiamo gustando tutti in questi giorni, i primissimi del Fideo in maglia bianconera. Per tutto il resto, godetevi questo video qui in basso.