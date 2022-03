La Juventus ha già in canna il primo colpo in vista della prossima stagione: non un nuovo acquisto in realtà, ma il riscatto di Federico Chiesa. Dopo la seconda stagione, infatti, con la qualificazione in Champions scatterà l'obbligo di riscatto per il talento bianconero attualmente infortunato. Tuttavia, anche nell'ipotesi che la qualificazione non arrivi, alla Continassa è stato già deciso di esercitare il diritto di riscatto, che porterà nelle casse della Fiorentina quaranta milioni più dieci di bonus, da sommare ai dieci milioni già pagati per il prestito biennale.