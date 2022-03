Deve accelerare anche lui. Pure Dusan. L'attaccante serbo con il Villarreal è andato a un passo dal gol, una traversa incredibile con Rulli già battuto. Chissà cosa sarebbe successo se... e forse è anche giusto non pensarci. Vlahovic comunque ha tutto il tempo per esplodere, il suo potenziale - come racconta il Corriere dello Sport - è ancora parzialmente inespresso. PROBLEMA NEL SERVIRLO - L'ultima volta che Vlahovic non aveva segnato per quattro partite? Occorre tornare a dicembre 2020. Poi è iniziata un'esplosione incredibile, tale da portarlo sin da subito a Torino, alla Juventus, la squadra del cuore. La Juventus, però, riesce a farlo rendere al massimo? Se nel frattempo è stato Alvaro Morata a sbloccarsi, almeno in campionato, la sensazione che Vlahovic là davanti sia effettivamente lasciato troppo solo dalla Juve rimane ed è confermata dai dati. Il digiuno dura adesso 314 minuti, l'ultimo gol è il secondo segnato all'Empoli. Poi? Poche occasioni. Tanto lavoro.