Il veterano Alexrappresenta il giocatore più esperto in movimento all'interno della squadra, avendo raggiunto i 32 anni (insieme a 309 presenze e 15 gol con la maglia bianconera). Questo vicecapitano, che nella passata stagione è stato reinventato come elemento chiave della difesa a tre, dovrà ora lottare per conquistarsi una maglia da titolare insieme a Gatti. Quest'ultimo è uno dei recenti acquisti, ha 25 anni ed ha un solo anno di esperienza nella Serie A.