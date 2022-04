Sarà un'estate da Chiesa. L'esterno sta recuperando dall'infortunio e vuole tornare quanto prima: sarà il primo acquisto della prossima stagione. Il bianconero, del resto, dev'essere ancora riscattato: trattasi di formalità, l'obbligo - con la qualificazione in Champions - scatterebbe definitivamente e così la Juve potrebbe chiudere l'operazione imbastita il 5 ottobre del 2020. Una vita fa.



IL MESSAGGIO - Intanto Chiesa scalpita. E' a Torino, lavora fianco a fianco con la squadra, anche se non può ancora farlo in gruppo. La Juve lo aspetta e sa benissimo che sarà una stagione parecchio complicata, quella del ritorno: 7 mesi per tornare al top dopo l'intervento, tra agosto e settembre le prime sensazioni in campo e gradualmente sarà a disposizione di Allegri. Lui scrive sui social: "Torno presto". Ma nessuno affretterà i tempi, a maggior ragione senza Mondiale. Tutto è invece pronto per le chiavi del futuro: nella Juve che verrà, sarà Chiesa ad affiancare Vlahovic: come con il Chelsea, i bianconeri si affidano a lui.