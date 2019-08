Questione di tempo, come sempre, ma a questo giro potrebbe essere davvero poco. La Juventus deve cedere, ed ora che il segreto di Pulcinella è stato portato in pubblica piazza anche da Sarri, la dirigenza bianconera si sta preparando al primo dei saluti. Sperando che non sia un altro arrivederci, infatti, Mattia Perin è sempre più vicino al trasferimento al Monaco. Come riporta Calciomercato.com, c'è l'accordo sulla formula, prestito con diritto di riscatto, ma manca ancora l'intesa sulla consistenza dello stesso riscatto. Il Monaco propone 12 milioni, la Juventus ne vuole 15, ma la distanza sembra in via di appianamento.