Adrien Rabiot ha fornito una prestazione alquanto contradditoria ieri sera contro il Sassuolo, nella vittoria per 3-1 della squadra di Pirlo al Mapei Stadium. Dopo aver propiziato il rigore che poteva incanalare la gara in discesa per i neroverdi (grazie, san Buffon!) il centrocampista francese si è riscattato andando a sbloccare il risultato con un bella iniziativa personale e servendo poi il passaggio di testa a Cristiano Ronaldo che il fuoriclasse portoghese ha prontamente trasformato nel raddoppio juventino. Ecco, Rabiot in carriera non aveva mai fatto gol e assist nella stessa partita!