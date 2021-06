Juventus alla ricerca di un attaccante di prospettiva, a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i nomi sul taccuino del ds bianconero Cherubini è tornato di moda Kaio Jorge, centravanti del Santos seguito anche dal Milan. Il club brasiliano, pur di non perderlo a zero a dicembre (data di scadenza del contratto del classe 2002), sarebbe disposto a cederlo per una decina di milioni, cifra che potrebbe allettare la Vecchia Signora.