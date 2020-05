1









Crisi sanitaria ed economica. Il coronavirus ha ribaltato le nostre vite e ha stravolto pure il mondo del calcio. Gli incassi dei club sono in picchiata e lo saranno per altri mesi, i cartellini dei calciatori si stanno svalutando. Secondo uno studio della Kpmg in caso di stop definitivi ai campionati i cinque tornei principali subirebbero una perdita da 4 miliardi di euro. Ma, guardando al mercato, non tutto il male viene per nuocere.



ORA O MAI PIU' - Per quanto riguarda Pogba, ad esempio, il prezzo è in picchiata. Colpa del Covid-19 ma pure di una prima parte di stagione nella quale è stato più in infermeria che in campo. Un anno fa il suo cartellino valeva 90 milioni di euro, se la stagione si chiudesse subito arriverebbe a toccare 63,96, 70,89 se la Premier riprendesse e porte chiuse. ​Andrea Sartori, Global Head of Sports, spiega a La Gazzetta dello Sport: "In linea generale, il valore dei campioni resterà invariato. Per un prezzo pregiato l’acquirente non manca mai, nemmeno in una situazione di crisi: il “bello” piace sempre".



CR7 - Anche in casa Juve però diminuisce il valore dei campioni. ​ Ronaldo arriva a 71,82 e 74,78 partendo dagli iniziali 86,35, spiega lo studio che prende in considerazione anche altri nomi grossi sparsi in tutta Europa, molti dei quali sono anche obiettivi della Juventus.



Clicca la gallery o scorri per scoprirli tutti