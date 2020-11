1









Manuel Locatelli non si nasconde più, le prestazioni in Nazionale hanno sublimato il suo percorso di crescita, arrivato ad un punto di piena maturazione. Pirlo lo aveva chiesto in estate, probabilmente lo rifarà nelle prossime sessioni di mercato per avere in rosa quel regista che tanto gli manca. La Juventus vorrebbe fare leva, come scrive Tuttosport, sugli ottimi rapporti con il Sassuolo, ma occhio alla richiesta: se in estate il club neroverde chiedeva più di 30 milioni, è plausibile che nel frattempo la valutazione si sia alzata ad almeno 40 milioni.