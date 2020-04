1









Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Manchester United si è tirato indietro nella lotta per l'acquisto di Harry Kane. L'attaccante del Tottenham non interessa più ai Red Devils che, a causa della crisi finanziaria e dell'emergenza sanitaria, non sono disposti a sganciare i 227 milioni richiesti per l'inglese. Una cifra consistente, che difficilmente renderà appetibile sul mercato il giocatore inglese: anche la Juve, infatti, sembra essersi allontanata da Kane.