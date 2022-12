Le ottime prestazioni messe in mostra al Mondiale hanno catapultato il centrale croato Gvardiol in cima alla lista delle preferenze di diversi club europei, tra i quali anche la Juventus. Ci sono però dei grandi ostacoli da superare e sono legati sia alla forte concorrenza, rappresentata dai due Manchester, dal Chelsea e dalle spagnole Barcellona e Real, oltre alla folle richiesta del Lipsia di circa 100 milioni di euro, quelli che servono per convincere il club tedesco.