Come racconta Tuttosport, la soluzione più in voga per rinforzare il centrocampo è italiana e porta al Sassuolo: non manca la concorrenza per, però la Juventus ha già avviato i contatti ed è entrata in corsa per il talento 23enne già nel giro della Nazionale azzurra di Mancini. Un’operazione, quella per Frattesi, che andrebbe ad aggirarsi attorno ai 20-25 milioni, cifra simile a quella che servirebbe per Hjiulmand del Lecce, altro obiettivo sensibile per i bianconeri in mediana.