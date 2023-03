. A parlare è il presidente bianconero Gianluca, intervenuto quest'oggi a un incontro con lo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli.ha aggiunto.Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il destino della Juventus sul fronte giudiziario, che naturalmente avrà ripercussioni anche in quello sportivo: il, infatti, è prevista l'udienza del, al termine della quale si scoprirà se la penalizzazione di 15 punti sarà revocata. Già il prossimo 27 marzo, invece, si terrà davanti al gup Marco Picco, presso il Tribunale di Torino, l'udienza preliminare dell'. I reati contestati al club sono false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.