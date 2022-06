Intervenuto a Qui Studio a Voi Stadio, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato di Federico Gatti, fresco di esordio con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini dove ha stupito tutti per le sue doti tecniche e la sua personalità da veterano. Ecco il suo pensiero sul difensore di proprietà della Juve: "Gatti il nuovo Chiellini? No, per me diventerà più forte di Chiellini". Un'investitura importante, insomma, da parte del patron del club gialloblù, in attesa di vedere il giocatore in azione con la maglia bianconera.