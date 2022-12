Nella giornata di ieri,ad di A22, la società della Superlega, in parlamento per incontrare i parlamentari juventini. Di questo incontro ha parlato l'avvocato, intervistato da Tuttosport."Il comunicato della Juve è molto chiaro, in cui emerge la convinzione di aver fatto le cose molto bene. Vedo che la Juventus non rimane passiva ma agisce con gli uomini e con i fatti. I comunicati e le parole di Elkann confermano che non si fa trascinare dagli eventi ma vuole dimostrare di aver fatto per bene".L'INCONTRO CON AGNELLI - "L'ho visto molto sereno, determinato e ineccepibile nello spiegare i suoi argomenti e con un amore infinito per la Juve. Un amore dimostrato nel gesto di Lunedì, con il quale ha anteposto la Juventus anche a sè stesso. Ha lanciato a tutti noi juventini un messaggio molto positivo, ovvero che la Juve pone il proprio nome davanti a quello di ogni amministratore perché è sempre più importante."Ho sempòre grande rispetto per la magistratura inquirente, quindi anche in questo caso non commento il loro lavoro. In passato però abbiamo visto indagini stratosferiche sfumare nel nulla per quanto meticolose e articolate. Nel caso della Juve sono convinto che le accuse non saranno significative".