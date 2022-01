Xavi vuole Alvaro Morata e quest'ultimo dice sì a un trasferimento al Barcellona. Tutto molto bello, ma c'è da convincere la Juventus a dare via il suo numero 9 già nel mercato di gennaio. Sicuramente la Juve, prima di acconsentire alla cessione, deve assicurarsi subito il sostituito del centravanti spagnolo. Per questo il Barça, in cambio di Morata, ha subito proposto Memphis Depay. Tuttavia, sottolinea il Corriere dello Sport, non è per nulla convinta: Depay è fragile fisicamente è non è l'attaccante puro che serve ad Allegri.