Saranno 15mila gli spettatori sugli spalti questa sera per assistere a Juve-Atalanta, quarta e ultima amichevole per i bianconeri, che esordiranno domenica 22 agosto a Udine. E i ragazzi sono pronti per sentire il loro calore, che già dall'esterno dello Stadium si fa sentire.Ecco l'avvicinamento LIVE con FOTO e VIDEO: