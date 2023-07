Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il notoatletico Domenicoha detto la sua anche sulle condizioni di Pauldopo l'infortunio. Ecco il suo pensiero sul centrocampista della: "Se vogliamo scendere nel dettaglio, ovviamente basandoci su quanto abbiamo visto e quanto trapela attraverso i contenuti socializzati da atleta e club, il lavoro effettuato è mirato al raggiungimento di un miglior equilibrio muscolare e articolare, ed è un lavoro svolto con professionalità e impegno evidenti: sarebbe stato preoccupante vederlo fare lavori generici e spensierati come corsette o nuotate. Pogba si è presentato in grandi condizioni, due immagini sono eloquenti: si può vedere come effettui un Copenaghen Plank e una Press Out con rotazione, due esercizi che non potrebbero essere svolti se ci fossero problemi o dolori al ginocchio. Questo vuol dire che la situazione del menisco è perfettamente recuperata. Poi le sollecitazioni del campo e della partita sono altre cose".