Come racconta il Corriere dello Sport, in attacco poi si cerca un giocatore in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic e all’occorrenza fargli da spalla. Il profilo ideale sarebbe quello di Olivier Giroud, che non si muove da Milano, quindi la Juve è al lavoro per uno 'alla Giroud che allo stato attuale non è ancora stato individuato. Anche in questo caso torna alla ribalta un antico tormentone: quello di Milik.