Un terzino versatile in entrata potrebbe arrivare e il nome che gira da settimane è quello di Emil: lo svedese è stato messo in vendita dallo Spezia che conta di portare nelle casse del club una quindicina di milioni. Previsti nuovi contatti per portare avanti il discorso, ma nelle idee di Max Allegri il preferito in quel ruolo resta Timothy: più esperto, più pronto subito e magari raggiungibile. Lo scrive Tuttosport.