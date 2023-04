Come raccontato dallo stesso Francesco, lacontinua a programmare il futuro, stilando piani A, B, C, ecc… Il tutto a seconda di come andrà a terminare la stagione, sia dal punto di vista sportivo che da quello delle aule di tribunale. Innegabile, però, che a complicare il tutto ci sia l’inibizione di una figura apicale del club come quella di Federico. Per questo, tra le priorità del clubSecondo quanto riporta Repubblica, ad Allegri piacerebbe incrociare nuovamente la propria strada con quella di Giovanni, oggi al Sassuolo ma in scadenza di contratto. In casa Juve, invece, si medita la promozione interna con Giovanni, attuale responsabile della Next Gen, che passerebbe alla Prima squadra. Resistono, inoltre, le candidature di CristianoSempre secondo Repubblica, però,: i cambiamenti, allora, potrebbero riguardare pure Allegri, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto”.