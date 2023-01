Come racconta Calciomercato.com, a Cremona c'è stato un bel ritorno al passato per, anche tatticamente. Un po' perché è in quella posizione, da esterno a tutta fascia, che si è imposto inizialmente con la maglia della Fiorentina: pure al debutto in serie A allo Stadium, nella prima volta di Gonzalo Higuain, aveva giocato lì, lanciato nel 3-5-2 un po' a sorpresa da Paulo Sousa. Senza andare troppo indietro nel tempo, anche il primo Chiesa di Max Allegri è andato in scena proprio sulla destra del 3-5-2, nel finale di Udinese-Juve che poi fu anche l'ultima di Cristiano Ronaldo. Una posizione con cui probabilmente deve tornare a trovare confidenza, soprattuto a partita in corso.