Questo pomeriggio la Juventus scenderà in campo per affrontare il Benevento e allungare la striscia di vittorie necessaria a risalire la classifica. Nel percorso di avvicinamento, sul sito della società bianconera è comparso il ricordo dell'unico precedente Benevento-Juventus: "Benevento-Juventus si è giocata una sola volta. L'evento si è verificato due anni e mezzo fa, il 7 aprile 2018, nell'unico campionato di Serie A disputato dai campani prima di quello odierno. Sfida vinta dai bianconeri per 4 a 2". In quell'occasione la Vecchia Signora fu trascinata dalla tripletta di Dybala e dal gol di Douglas Costa: "L'assoluto protagonista dell'incontro disputato al Ciro Vigorito di Benevento è Paulo Dybala. L'argentino firma 3 delle 4 reti della Signora. La prima è un classico del suo repertorio, con un sinistro a giro. Le altre due arrivano dal dischetto e in entrambi i casi la Joya spiazza il portiere Puggioni, peraltro variando l'angolo di tiro".