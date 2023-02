Una giornata diversa, un debutto anche in nuove vesti per la dirigenza bianconera.farà gli onori di casa nel classico pranzo con delegazioni Uefa e dirigenza del Nantes, nel giorno in cui le due squadre si incontrano per l'andata dei playoff di Europa League.L'ultima volta? Con il Psg: Al-Khelaifi da una parte, Andrea Agnelli - con Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved - dall'altra, in un incontro anche dal forte sapore politico (per Superlega e non solo). Stavolta, volti nuovi ad accompagnare le questioni europee e quelle in casa Juve. E' cambiata un'era, non l'hanno fatto le abitudini.