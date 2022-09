La sconfitta di Parigi lascia l'amaro in gola per la sconfitta maturata, ma allo stesso tempo ha generato anche una grande iniezione di fiducia in tutto l'ambiente bianconero, specialmente nella testa dei giocatori. Le parole rilasciate al termine del match da Max Allegri, fanno realmente intendere come quella di ieri sera sia stata un'occasione sprecata, se solo Madama fosse scesa in campo con un atteggiamento diverso nei primi 20 minuti, quelli che sono bastati a Mbappè per smuovere le acque e mettere il sigillo sulla sfida.- Ma proprio quando lasembrava vicina al punto di capitolare, ecco la reazione improvvisa dei 'leoni' bianconeri che,, ammutolendo il Parco dei Principi per tutto il secondo tempo. E' vero, segnare una rete in certe circostanze potrebbe galvanizzare chiunque, ma la reazione mentale e il modo di interpretare il gioco hanno fatto emergere che l'unico problema reale, forse è solo nella testa dei giocatori. Da li in poi è- Quanto si è visto ieri ha fatto evincere anche, maE' più o meno quello dichiarato da Danilo nel post partita e la speranza dei tifosi è che tutti i suoi compagni abbiano recepito il messaggio.