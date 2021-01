Una grande giornata, per Alex Sandro. Innanzitutto, il compleanno più importante: sono arrivati infatti i 30 anni, per il terzino brasiliano. Che oggi ha ricevuto anche la notizia della negatività al covid dopo oltre venti giorni di tamponi e di attesa. Sandro, infatti, all'inizio del percorso di positività è risultato leggermente sintomatico: ecco perché è stato l'ultimo a negativizzarsi.



Attraverso il suo profilo Instagram, Alex ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti oggi. Per i tanti auguri e per tutti gli attestati di affetto. "Ecco, i trenta sono arrivati! Grazie a tutti per i messaggi!", si legge sul suo account, completamente in italiano. Arrivano pure gli auguri di Douglas Costa: "Buon compleanno, fratello".