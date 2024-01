Lasta valutando in queste ore il possibile ritorno a Torino di Federico. L'esterno offensivo ora è in forza al, club canadese che potrebbe aprire al prestito secco del giocatore alla Vecchia Signora. Dall'altro lato Bernardeschi è ancora molto legato sia ai colori bianconeri che ad alcuni giocatori, con cui ha anche trascorso il capodanno all'ombra della Mole. Ore di valutazione in casa bianconera. Notizia che però divide i tifosi, tra chi lo riprenderebbe a Torino subito e chi invece non vorrebbe un suo ritorno