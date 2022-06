La Juventus ha praticamente chiuso l'accordo con Rafaela Pimenta per riportare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista francese dopo sei anni a Manchester, sponda United, ha deciso di tornare a Torino dove è sempre stato valorizzato ed ha dato il meglio di sè. Stando a quanto riferisce SkySport però manca un dettaglio per chiudere l'affare.



COSA MANCA - La Vecchia Signora ha offerto tre diversi contratti al francese: un triennale, un quadriennale ed un triennale con opzione per il quarto anno. Soltanto quando Pogba sceglierà il contratto l'affare si può chiudere. In ogni caso l'accordo definitivo va raggiunto entro il 30 giugno ma l'obiettivo della Juve è quello di chiudere con anticipo.