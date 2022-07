Come se non fosse bastato l'arrivo di Angel(oltre che i rientri alla base di gente come Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri), quest'oggi a far impazzire i tifosi dellaè stato anche Paul. Sì, proprio lui, atterrato ufficialmente a Torino intorno alle 17.30 dopo sei anni al Manchester United, un periodo in cui il popolo bianconero non ha mai smesso di sperare nel suo ritorno.E come nel caso del Fideo, le prime immagini del giocatore all'aeroporto disono subito diventate virali sui social, dove sono comparsi migliaia di commenti carichi di entusiasmo, adrenalina e persino commozione, per quello che da un sogno coltivato a lungo si è trasformato in una splendida realtà. L'attesa, ora, è tutta per il vero e proprio inizio di stagione, con il ritiro, la tournée e soprattutto le prime partite ufficiali, in cui Pogba si riunirà finalmente alla sua Signora (e ai compagni vecchi e nuovi, primo fra tutti Dusan Vlahovic).