Le statistiche pubblicate dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale sottolineano, una volta di più, le difficoltà in fase realizzativa della Juventus:"La Juventus ha segnato meno di 24 gol nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (22), torneo in cui i bianconeri avevano incassato appena otto reti allo stesso punto del campionato (mentre nel torneo in corso ne conta 17)."