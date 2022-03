Allegri, in conferenza, ha alzato la voce così come si fa con le cose importanti. Di scudetto, ecco, proprio non vuole sapere: questo perché fino a ieri (cioè, fino alla sconfitta dell'Atalanta), la Juve era potenzialmente quinta. Dunque, come si poteva volare così in alto?



Tutti parlano però di una nuova primavera, cioè di quella indicata sul calendario: il piano della Juve sembra chiaro, fare 9 punti prima dello scontro diretto con l'Inter, contro Spezia, Sampdoria e Salernitana. Se il distacco sarà ancora quello di oggi - 8 punti dall'Inter, 7 dal Milan e dal Napoli -, allora si potrà davvero salutare la possibilità scudetto. In ogni caso, se dovesse essere titolo, sarebbe una rimonta che non avrebbe precedenti.



Cosa deve fare la Juve per avvicinarsi al sogno, però? Nella gallery dedicata vi raccontiamo dove la squadra può crescere, con i dati forniti dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.