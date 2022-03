Spezia, Sampdoria e Salernitana. Due partite in casa e quella di Genova da affrontare. Il piano della Juve? Arrivare al massimo dei punti per la sfida contro l'Inter, che potenzialmente può decretare il rientro in corsa scudetto dei bianconeri. Fare 9 punti prima dello scontro diretto con l’Inter e a quel punto alzare lo sguardo. Se la sera del 20 marzo il distacco sarà più o meno quello di oggi, 8 punti dall’Inter, 7 da Milan e Napoli, allora si potrà dire "arrivederci" al titolo.