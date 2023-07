Sono tanti i giovani che in questa fase della stagione puntano a mettersi in mostra agli occhi di Max Allegri. Un effetto esame di maturità in realtà mitigato dal fatto che molti ormai sono destinati a fare parte in pianta stabile dell'organico della prima squadra. Con un gioiellino in particolare che continua a stuzzicare la curiosità dei tifosi, un po' perché capace di muoversi con abilità anche in termini di immagine fin dal momento del suo arrivo alla Continassa, un po' perché da più parti viene descritto effettivamente come un predestinato: si tratta di Kenan Yildiz. Già uomo mercato pur avendo appena compiuto 18 anni, lo è d'altronde ormai da anni: la Juve lo ha strappato al Bayern Monaco, ha saputo resistere a delle offerte ricevute già a gennaio e ribadite in questa settimane, su di lui c'è un progetto chiaro ed ambizioso sia a livello tattico che di gestione. Con una data ancora lontana ma non troppo a condizionare il tutto, quel 30 giugno 2025 riguardo la scadenza del suo contratto: dialoghi in vista per un prolungamento necessario per blindarlo una volta per tutte.Scopri in gallery tutto quello che c'è da sapere su Yildiz e la JuveIL MERCATOLa Juve ha detto no al Benfica già a gennaio, ha ribadito il fatto di non volerlo vendere pure al Fenerbahce in queste settimane anche se sul piatto c'erano più di 10 milioni di pura plusvalenza avendo ingaggiato Yildiz a parametro dal Bayern Monaco. Per ora almeno, non si vende.IL CONTRATTOAppuntamento in programma per il rinnovo di contratto, tra la fine del mercato e Natale, quando sarà più chiaro anche il suo ruolo in questa Juve: se ancora giovane tra i giovani o se stellina in rampa di lancio tra le stelle. La Juve pensa all'estensione più lunga che c'è, gli agenti puntano a ragionare a piccoli passi.IL RUOLOIn campo sa far tutto ciò che si deve fare là davanti. Ma Allegri in lui vede anche o soprattutto una mezzala moderna, di qualità e con tempi di inserimento. Lo sta provando spesso e volentieri lì in questo precampionato, nel 3-5-2 può essere quel giocatore in grado di inserirsi tra le linee con meno propensione alla copertura ma anche più efficacia negli ultimi venti metri di Fabio Miretti.IL FUTUROIntanto il passaggio dall'Under 19 alla Next Gen, poi dipenderà da lui e dal feeling con Allegri. Ma soprattutto in caso di partenza di Miretti e Soulé, toccherà a Yildiz occupare la casella del baby di complemento della rosa.