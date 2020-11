Tutti pazzi per il 'panettone'. Il primo traguardo per gli allenatori, per tutti gli allenatori, è arrivare indenni a Natale: una linea di traguardo invisibile, che però conta tanto. Soprattutto perché dal nuovo anno i punti pesano il triplo e, per i più forti e fortunati, c'è anche un cammino europeo da onorare. La Juve? Non è partita bene, tutto chiaro. Ma il calendario offre un nuovo assist verso le festività: ha il cammino più facile di tutte le dirette avversarie. E sarà un periodo da non sottovalutare.



CREARE MARGINE - Creare margine, ecco. L'obiettivo di Pirlo e dei suoi ragazzi sarà macinare risultati, punti, a prescindere da tutti i discorsi di gioco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "Juve e Inter hanno le loro gatte da pelare all’interno e le fatiche Champions (soprattutto per Conte). Potrebbero pagare dazio in campionato. Anche se entrambe hanno un cammino in discesa (la Juve solo il derby e l’Atalanta in casa, l’Inter il Napoli e il Verona nel finale) non sembra possano imporre un ritmo da immediata scalata ai primi posti". Si parte dal Cagliari il 21 novembre, si arriva alla Fiorentina il 22 dicembre. Un mese fitto: nel mezzo, il derby (in casa) con il Torino e l'Atalanta, sempre tra le mura amiche. Servono punti. Serve vincere. Serve essere Juve, e non per questioni di panettone.



Guarda nella gallery tutti i prossimi appuntamenti della Juventus: il 'piano' verso Natale.