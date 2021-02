Paulo Dybala vuole tornare e ha tanta fretta. Dopo l'infortunio inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e mira alla convocazione per gli ottavi di Champions League. In casa Juve le condizioni della Joya non destano preoccupazione, perché il quadro prosegue secondo la tabella di marcia prevista e l'attesa contro il Napoli era prevedibile. Meglio evitare di incappare in brutte sorprese.