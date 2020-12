L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Bryan Reynolds, terzino statunitense e obiettivo di mercato della Juventus: “La Juve è interessata soprattutto a Bryan Reynolds, terzino destro americano del 2001 che piace a tanti, Roma compresa, e gioca in Mls a Dallas. Costa 7-8 milioni ma è extracomunitario: la Juve può prenderlo solo a giugno oppure aspettare che un altro club italiano (il Cagliari?) faccia un investimento. E ripassare tra sei mesi, a luglio, per una firma su un contratto in... nero su bianco”.