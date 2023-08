Un anno faera ancora out per l’intervento al crociato del gennaio 2022 eera ancora convinto di poter risolvere il problema al menisco con la terapia conservativa. Dei tre sologiocò (e segnò: doppietta) al debutto in A col Sassuolo, gli altri erano in tribuna. Stavolta invece gli exit poll della vigilia danno Dusan e Fede favoriti per fare coppia in attacco mentre il Polpo s’accontenterà di tornare a godere i momenti di condivisione con il gruppo, magari con la speranzella di poter calpestare il campo almeno per qualche minuto. Lo riporta Gazzetta.