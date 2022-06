Juventus e Torino non hanno trovato l'accordo per Rolando Mandragora, la differenza tra offerta e richiesta era troppa. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport i granata vogliono assolutamente trattenere in granata Mandragora. I 9,5 milioni inizialmente richiesti però erano ritenuti troppo elevati. Nei prossimi giorni è atteso però un altro incontro.