Allegri va di nuovo a caccia dello scudetto e riprende la sua Juve in mano dopo due anni con un solo obiettivo: vincere, il più possibile. E c'è bisogno anche del mercato, nonostante le difficoltà. In attesa di risolvere la questione Ronaldo, il dg Federico Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri sono già operativi alla ricerca di un profilo da affiancare ai tre giocatori offensivi di ruolo attuali: CR7, Alvaro Morata e Paulo Dybala.L’elenco di gradimento, ricorda Tuttosport, è bell’e pronto. E il summit di ieri è tornato utile per confermare talune preferenze ma anche per riportare in auge altre soluzioni, anche se la fattibilità dell’una o dell’altra operazione dipendono da Ronaldo o Dybala. In termini di apprezzamento tecnico e fors’anche di analisi costi-benefici - si legge - il più allettante tra i bomber potenzialmente a disposizione della Juventus resta Gabriel Jesus. E' il pensiero dei dirigenti, per un giocatore da anni, ormai, nel mirino. E la Juve ha più volte sondato il terreno.- Il brasiliano è nella lista, ma non è solo. Gli fanno compagnia nomi come Mauro Icardi, Dusan Vlahovic, Arek Milik,