E' vero, la Juventus è più staccata di Inter e Lazio per Marash Kumbulla. Ma dopo una stagione da protagonista - la prima in Serie A per il classe 2000 - col Verona, se dovesse presentarsi l'occasione di prendere il difensore albanese i bianconeri non si tirerebbero indietro. Anche perché secondo il Corriere dello Sport non ci sono state ancora strette di mano con gli altri due club: anzi, per vendere Kumbulla all'Inter, il Verona ha chiesto la conferma di Salcedo, Vergani a titolo definitivo e il prestito di Agoume.