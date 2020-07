Dopo aver prolungato il prestito di Luca Pellegrini al Cagliari per altri due mesi fino a fine stagione, la Juventus sta pensando di tenerlo per la prossima stagione come alternativa ad Alex Sandro. A lasciargli il posto dovrebbe essere De Sciglio, in uscita dai bianconeri e per il quale nelle scorse settimane c'erano stati contatti con il Barcellona nell'ambito dello scambio Pjanic-Arthur. Sempre titolare nel Cagliari prima con Maran e ora con Zenga, Pellegrini sta accumulando presenze ed esperienza per tornare a Torino e giocarsi le sue carte.