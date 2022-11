Dallo scorso febbraio l'attaccante brasiliano classe 2002 dellaè fermo ai box dopo la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it il giocatore potrebbe rientrare in campo nel mese di gennaio, inizialmente con qualche apparizione con la maglia della Juve Next Gen di Massimo Brambilla per recuperare la forma ottimale