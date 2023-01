Quali sono le idee della Juventus per il mercato di gennaio? Come riporta Tuttosport, il piano della dirigenza bianconera sembra chiaro: "si monitorano i profili ritenuti più interessanti sul mercato, si procede ai rinnovi dei giovani meritevoli (da Iling a Mulazzi fino a Barbieri , il prossimo sarà Huijsen)". La stretta attualità racconta di una sessione di mercato aperta e di un organico non privo di lacune, da limare con occasioni o con colpi finanziati da cessioni. Il nuovo corso – insediamento 18 gennaio – dovrà in tempi molto brevi valutare se e quali investimenti operare.