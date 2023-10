Kenanè diventato parte dellaa parametro zero durante l'estate del 2022, dopo aver completato la sua formazione giovanile presso il Bayern Monaco. Nonostante sia nato e cresciuto in Germania, il giovane talento ha scelto di rappresentare la Turchia, il paese di origine di suo padre, ed è già stato convocato nell'Under 21 turca. Dopo un anno di apprendistato a Vinovo, dove ha imparato il senso della juventinità sotto la guida del professor Paolo Montero, il piano del club per Kenan prevede un'annata come membro stabile della prima squadra, con un progressivo aumento del suo tempo in campo, allo scopo di farlo maturare in Serie A senza eccessiva pressione.